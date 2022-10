Auto, Foxconn presenta altri 2 prototipi elettrici

Milano, 18 ott. (askanews) – Il gigante della tecnologia taiwanese Foxconn ha presentato martedì a Taipei due prototipi di auto elettriche e ha annunciato che la produzione di altri due modelli inizierà entro la fine dell anno. Foxconn, che produce gli iPhone per Apple, punta sulla diversificazione con i veicoli elettrici e lo scorso anno ha svelato tre concept car.

I nuovi prototipi presentati dal presidente Young Liu sono una berlina sportiva la Model B e un pickup, il Model V.

Liu ha anche annunciato l’avvio della produzione entro l anno di due modelli presentati in precedenza: un autobus elettrico e un suv.

Foxconn ha dimezzato i tempi di progettazione e ridotto di un terzo i costi di sviluppo ha spiegato il presidente Liu che punta a diventare un produttore per conto terzi di auto elettriche.

“Spero che un giorno potremmo produrre auto per conto di Tesla. La nostra ambizione è di arrivare a una quota di mercato del 5% entro il 2025”, ha detto Liu.

Foxconn ha già siglato accordi con la taiwanese Luxgen per la produzione del suv elettrico N7 che si basa sulla Foxconn Model C presentata lo scorso anno. Lo scorso maggio il gruppo asiatico ha rilevato negli Stati Uniti un ex stabilimento di General Motors a Lordstown in Ohio e ha siglato accordi con Lordstown Motors, Indiev e Fisker per produrre auto elettriche. Lo scorso anno invece Foxconn ha creato la joint venture Mobile Drive con Stellantis per lo sviluppo dell’architettura software dei veicoli elettrici e un accordo per la fornitura di chip.