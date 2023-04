Auto fuori strada sulla Migliara 51, addio ad Alex Stefanelli

Tragedia in provincia di Latina con un’auto che esce fuori strada sulla Migliara 51, addio ad Alex Stefanelli. Il giovane era alla guida delle vettura al confine dei territori di Sabaudia e Pontinia quando ha perso la vita in un tragico sinistro. Tutto è accaduto ieri giovedì 13 aprile. Da quanto si apprende Alex era da solo in auto quando la sua Fiat 500 è uscita fuori strada finendo ribaltata in un fossato che costeggia l’arteria. Le cause del sinistro sono al vaglio da parte della polizia stradale intervenuta sul posto.

Auto fuori strada, addio ad Alex Stefanelli

La vittima a settembre avrebbe compiuto 22 anni ed i rilievi degli agenti non avrebbero evidenziato segni di frenata sull’asfalto. I media locali parlano di “una possibile, e fatale, distrazione mentre era alla guida”. Purtroppo l’arrivo dei soccorritori dell’Ares 118 non ha sortito effetti e il giovane è deceduto per politraumi. Da quanto ai apprende la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

Nessuna autopsia sulla salma del giovane

Si viene a sapere infatti che il magistrato di turno al momento del tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Alex non ha disposto l’esame autoptico; la vettura è stata invece sottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti. Alex era nato a Latina ma residente a Sabaudia e viveva a poca distanza dal luogo del tragico incidente che lo ha ucciso.