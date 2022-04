Milano, 23 apr. (askanews) – Una struttura in fiamme dopo un attacco aereo nel quartiere Saltivka a nord-est di Kharkiv, alcuni edifici danneggiati e auto carbonizzate in altri attacchi. La seconda città dell’Ucraina non vive sotto massicci bombardamenti, ma è quotidianamente presa di mira da attacchi russi a qualsiasi ora del giorno e della notte, a volte mortali.