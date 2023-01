Auto in fiamme nel piazzale di una concessionaria: 5 vetture distrutte

Auto in fiamme nel piazzale di una concessionaria: 5 vetture distrutte in un evento che ha fatto alzare le antenne alla polizia che indaga

Rogo sospetto in Sicilia ed auto in fiamme nel piazzale di una concessionaria: 5 vetture sono andate distrutte ed un sesto veicolo è stato seriamente danneggiato da un incendio ad Agrigento su cui si indaga.

Il dato empirico è che cinque automobili sono andate distrutte ed una sesta è stata invece pesantemente danneggiata: è questo il bilancio terribile di un incendio che è divampato per cause ancora non chiare nel piazzale di una concessionaria di auto.

Auto in fiamme nel piazzale di una concessionaria

Il sito si trova, da quanto si apprende, lungo la strada statale 115, all’altezza di via Palma a Licata, nell’agrigentino. E le fiamme hanno immediatamente richiesto l’arrivo e l’opera solerte delle unità del 115.

I vigili del fuoco hanno domato il rogo e delle indagini si stanno occupando gli agenti del commissariato di polizia.

Perché si pensa ad un rogo doloso

L’ipotesi investigativa che starebbe prendendo piede e contare che alcune vetture erano fra di loro distanti è quella del dolo. Per confermarla servirà la prima perizia del 115 sul luogo per individuare e caratterizzare eventuali inneschi. I media isolani fanno sapere che tra le auto distrutte ci son anche una Porsche Macan ed alcune costose Bmw.