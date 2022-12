Auto investe e uccide mucca: grave il conducente

In Sicilia un'auto ha investito una mucca, uccidendola sul colpo: gravi le condizioni dell'automobilista, si indaga sulla dinamica

A Piano Stoppa, nel comune di Milsimeri della provincia di Palermo, è avvenuto nelle scorse ore un incidente stradale che ha visto un’auto investire e uccidere una mucca.

L’uomo alla guida del veicolo è rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente

Le indagini sulla dinamica dello scontro sono state aperte immediatamente dopo l’incidente. Stando ai dati emersi durante una prima ricostruzione, l’animale si sarebbe trovato per strada nel momento in cui l’automobilista in corsa gli ha impattato contro, uccidendo la mucca sul colpo e distruggendo con l’urto violento il veicolo.

L’arrivo dei soccorsi

Ricevuta la richiesta di soccorso, si sono prontamente precipitati sul posto gli operatori del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, incaricati di procedere con i rilievi di rito per la ricostruzione della dinamica. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, poiché già al momento dei soccorsi le sue condizioni sono risultate molto gravi, a causa dei traumi causati dall’impatto contro l’animale.

Un altro grave incidente in Sicilia si è verificato ieri, mercoledì 7 dicembre 2022, sulla Strada Statale 417 di Caltagirone (nel territorio di Ramacca, in provincia di Catania): un sinistro mortale, che ha coinvolto quattro auto e ha causato il decesso di una persona.