Auto investe un anziano mentre attraversa la strada con il nipote: è grave

Starebbe lottando tra la vita e la morte un uomo di 88 anni che è stato investito da un'auto. Le condizioni dell'uomo sono gravi.

Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre, un uomo di 88 anni è stato investito da un’auto. Con lui era presente il nipotino di soli 8 anni che l’anziano teneva per mano mentre stavano attraversando la strada. L’incidente è avvenuto ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo.

Non ci sono state conseguenze fortunatamente per il piccolo che starebbe bene anche se sotto choc per quanto accaduto.

Auto investe un uomo anziano di 88 anni

Stando a quanto si apprende il veicolo avrebbe investito nonno e nipote proprio mentre stavano attraversando, all’altezza della via Provinciale. Da una ricostruzione riportata da “L’Eco di Bergamo” e al vaglio delle Forze dell’ordine l’uomo l’auto, una Fiat Punto grigia, stava proseguendo in direzione Bergamo.

A seguito dell’impatto il pensionato sarebbe stato sbalzato per molti metri.

L’intervento dei soccorsi

Il conducente del veicolo, si è fermato e ha provveduto ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti oltre agli operatori sanitari del 118 anche le Forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi di rito, infine il ricovero dell’uomo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le sue condizioni sarebbero gravissime.