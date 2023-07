Auto investe un cinghiale e prende fuoco: la drammatica vicenda che verrà ricordata solo come un brutto spavento dai passeggeri della vettura (non si può dire lo stesso per l’animale, deceduto sul posto) si è consumata a Mariano del Friuli, a Gorizia.

Auto investe un cinghiale e prende fuoco a Mariano del Friuli, passeggeri sotto shock

Un’auto ha impattato contro un cinghiale e, subito dopo lo schianto, ha preso fuoco. È successo a Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia, nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio. A bordo del veicolo stavano viaggiando quattro persone che, fortunatamente, sono rimaste illese nonostante gli attimi di puro terrore vissuti.

Stando alle informazioni sinora diffuse, pare che lo scontro si sia verificato sulla variante di Mariano del Friuli, nei pressi di Udine. Dopo aver colpito il cinghiale, l’auto ha sbandato e si è incendiata. Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i soccorritori della Sores di Gorizia. Le cause dell’incendio sono ancora avvolte nel mistero ma è stato riferito che il mezzo a quattro ruote è andato completamente distrutto.

Infuria la polemica sulla sicurezza stradale e la fauna selvatica

Oltre ai sanitari, sul posto, erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Gradisca d’Isonzo e i vigili del fuoco. Se le persone a bordo dell’auto sono rimaste illese, seppur in profondo stato di shock, il cinghiale non ha avuto la stessa fortuna. Secondo quanto riportato dalla testata locale Il Friuli, l’animale ha perso la vita a seguito dell’impatto.

Sulla vicenda, è intervenuto NordEst24 che ha scritto che il sinistro in provincia di Gorizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, minacciata dalla costante e importante presenza di animali selvatici nei dintorni. Il pericolo potrebbe essere contenuto installando recinzioni ai bordi delle strade per limitare l’incursione della fauna selvatica in zone di transito, con particolare attenzione a quelle extraurbane.