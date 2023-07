Tragedia nel Bellunese: auto investe una famiglia di turisti a Santo Stefano di Cadore, provocando tre morti. Nello schianto, infatti, hanno perso la vita un papà, una nonna e un bimbo di due anni. La mamma, invece, è ricoverata in ospedale dopo essere rimasta ferita.

Auto investe una famiglia a Santo Stefano di Cadore, tre morti

Il dramma si è consumato a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, quando un’auto ha investito una famiglia di turisti veneziani che stava passeggiando in paese. Nel violento schianto, hanno perso la vita un bimbo di due anni, il papà di 48 e la nonna di 65. La madre del piccolo, invece, è rimasta gravemente ferita. La donna è l’unico membro della famiglia a essere sopravvissuto.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la famiglia è stata travolta in pieno da una vettura con targa tedesca mentre stava percorrendo la strada regionale 355 che si trova nel centro abitato.

Al tragico sinistro hanno assistito molte persone che, in quel momento, stavano partecipando a un funerale in chiesta.

Indagini in corso

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, il bimbo di due anni si trovava nel passeggino, spinto dalla madre. Quando i sanitari sono giunti sul luogo dell’incidente, è stato subito evidente che il piccolo vertesse in gravi condizioni. È, infatti, deceduto all’ospedale di Belluno, presso il quale era arrivato con elisoccorso, poco dopo l’atterraggio. Il papà e la nonna, invece, sono morti sul colpo.

Il nonno del bambino, che non era con il resto della famiglia al momento del sinistro, è stato colto da un malore dopo aver appreso la devastante notizia ed è stato portato in ospedale.

Nello schianto, è rimasta ferita anche la conducente della vettura, di nazionalità straniera.

In merito a quanto accaduto, stanno indagando i carabinieri che, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, stanno lavorando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Auto invece famiglia, tre morti. Il cordoglio di Salvini

Poco dopo aver appreso dell’incidente mortale, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha affermato di essere “profondamente colpito e addolorato” per la tragedia. “Mi stringo ai parenti delle vittime e a tutti i loro cari e prego che il bilancio non si aggravi. Aumentare la sicurezza stradale è un mio obiettivo, da papà ancora prima che da ministro, e tragedie come questa ci ricordano brutalmente l’importanza di essere responsabili e attenti alle regole”, ha aggiunto.