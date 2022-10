Auto: Macron, 'sosteniamo produttori per far tornare Francia leader settore'

Roma, 17 ott. – (Adnkronos/Dpa) – "Sono qui per sostenere e accompagnare nel lungo termine" i produttori francesi " perché continuino a innovare e riportino in futuro la Francia ad essere un grande paese automobilistico". E' l'impegno espresso dal presidente francese Emmanuel Macron che – parlando nella giornata inaugurale del Salone dell'Auto di Parigi – ha ribadito la volontà di accompagnare il Paese nella transizione verso la mobilità elettrica.

L'obiettivo – ha sottolineato – è quello di portare la Francia a produrre 2 milioni di auto elettriche all'anno a partire dal 2030, mentre il traguardo di 1 milione di auto a zero emissioni potrebbe essere già raggiunto entro il 2026 o il 2027 dal momento che il governo si impegna a supportare l'industria in questa transizione.

Il passaggio completo della produzione alle auto elettriche entro il 2035 è "necessario per raggiungere i nostri obiettivi climatici e rappresenta un'opportunità per la reindustrializzazione del nostro paese", ha affermato Macron in un'intervista a Les Échos.

Girando per gli stand Macron ha incontrato Carlos Taveres, amministratore delegato del gruppo Stellantis, che ha annunciato la produzione di tre modelli elettrici Peugeot a Mulhouse, in Francia. Con questo annuncio, il numero di modelli elettrici che verrà prodotto nel paese passerà da sei a dodici, ha affermato Tavares.

L'industria automobilistica francese ha subìto pesantemente gli effetti della pandemia di Covid, scendendo dai 4 milioni di veicoli all'anno prodotti 20 anni fa a quota 1,3 -1,5 milioni di unità durante la pandemia.

Macron ha anche sottolineato l'importanza di incoraggiare l'acquisto di auto elettriche di fabbricazione europea di fronte alla concorrenza di Cina e Stati Uniti. Il bonus per l'acquisto di un'auto elettrica per le famiglie a basso reddito potrebbe salire da 6 a 7.000 euro, ha detto il presidente, un bonus limitato tuttavia ai modelli che costano fino a 47.000 euro.