Auto nel fossato: 22enne incastrata tra le lamiere, è grave

Un grave incidente stradale s’è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 5 giugno, nei pressi della SR 53 variante a Oderzo. Una 22enne ha riportato serie ferite dopo esser finita fuori strada con la sua automobile, rimanendo poi incastrata tra le lamiere.

La ragazza, le cui iniziali sono T. A., è finita fuori strada con la sua vettura, precipitando in un fossato. La macchina è andata distrutta, imprigionando tra le lamiere la 22enne, che è rimasta incastrata nell’abitacolo per circa un’ora dopo lo schianto.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare la giovane, permettendo così il trasporto in ospedale, al Ca’ Foncello di Treviso. Qui la ragazza è giunta in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono giunti poi, oltre a Suem e pompieri, anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso.

Incidente simile a Porcia: ferito un 57enne

Appena una manciata di giorni fa un fatto simile è accaduto anche sulle strade di Porcia, in via Prata, nella borgata di Rondover. Qui un uomo di 57 anni è finito anch’essi col suo veicolo in un fossato, rimanendo incastrato nell’abitacolo. Anche lui, gravemente ferito nell’impatto, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dov’è giunto in pericolo di vita.