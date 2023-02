Auto prende fuoco sul raccordo: passanti filmano ma non intervengono

Gli fanno un video mentre prende fuoco sul Gra, dopo un incidente con la sua auto, ma non si fermano ad aiutarlo. L’uomo è grave in ospedale.

Follia a Roma: un uomo è stato filmato mentre camminava tra le fiamme, ma nessuno lo ha aiutato.

La vittima dell’incidente è scesa dall’auto che andava a fuoco.

Filmato mentre scende dall’auto in fiamme

Immortalano il tutto, ma non si fermano a prestare soccorso. Nel video viene ripreso il Grande Raccordo Anulare, a Roma, e l’artefice è uno dei passanti che ha filmato con il telefonino tutta la scena, con tanto di commenti: «Stai prendendo fuoco!».

In lontananza si vede un’auto che va a fuoco, ferma al lato della carreggiata, poco dopo l’uscita per Casal del Marmo.

Accanto ad essa c’è un uomo che si trova in difficoltà, avvolto dalle fiamme, che lo raggiungono partendo dai pantaloni e diffondendosi sul suo corpo. Nel frattempo, l’auto con a bordo il “cameraman” gli sta proprio davanti, e continua il tragitto senza fermarsi, mentre l’uomo, un 50enne che ora è in gravi condizioni, viene avvolto dalle fiamme.

I soccorsi e le condizioni della vittima

I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri, lunedì 6 febbraio. Data la dinamica dell’incidente, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

Le condizioni di salute del conducente sono parse fin da subito gravissime ed è intervenuta un’eliambulanza, che è atterrata poco distante dal luogo del sinistro. Il personale sanitario lo ha preso in carico e lo ha trasportato in volo in ospedale.