Auto: rinasce l'intergruppo parlamentare 'Amici dei motori'

-(Adnkronos) – Rinasce l'intergruppo parlamentare 'Amici dei Motori' con l'ambizione di essere "un luogo di condivisione di proposte e iniziative sul ruolo del comparto motoristico e automotive in tutte le sue declinazioni: turistica, economica e industriale, sportiva e culturale, mantenendo forte il legame con i temi della sicurezza stradale, della transizione ecologica e della trasformazione digitale”. Lo sottolineano scrivono i promotori del costituendo intergruppo – che ha il sostegno dell'Associazione Anci Città dei Motori – nella lettera indirizzata in questi giorni ai colleghi di Camera e Senato per sollecitarne l’adesione.

L’intergruppo aveva operato già nella scorsa legislatura, con la sottoscrizione di oltre cinquanta parlamentari. “Il 'Made in Italy’ legato ai motori – sottolineano il senatore Gianni Berrino e i deputati Andrea Dara e Stefano Vaccari – è una storia di eccellenze che si è tradotta nell’industria motoristica italiana".

I promotori ricordano come "le 36 Città dei Motori costituiscono altrettante destinazioni turistiche attrattive; hanno sviluppato percorsi di valorizzazione e organizzato nel 2021 la prima Conferenza del turismo motoristico.

L’obiettivo è quello di mettere a sistema l’offerta italiana in questo specifico settore". "Per il luglio 2023 – si ricorda – le Città dei Motori stanno sviluppando con il sostegno di attori pubblici e privati la Italian Motor Week, una vetrina di eventi rivolta al mercato interno e internazionale”.