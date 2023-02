Auto, Salvini: transizione verde va fatta senza multe e divieti

Stoccolma, 28 feb. (askanews) – “La transizione ecologica va accompagnata senza multe e senza divieti. Mettere fuori legge fra pochi anni le auto a benzina e diesel è una follia che non aiuta l’ambiente e arricchisce la Cina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in occasione del Consiglio informale in corso a Stoccolma.

“L’ambiente più pulito è nell’interesse di tutti – ha aggiunto Salvini – ma senza far perdere lavoro a milioni di persone.

Ho portato forte la voce dei lavoratori e degli imprenditori italiani insieme agli altri ministri qui a Stoccolma nel cuore dell’Europa. Va bene la transizione ambientale tra cui anche l’Italia sta spendendo miliardi ma senza legarsi mani e piedi alla Cina: solo elettrico significa un enorme regalo alla Cina e significa perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro in Italia”.