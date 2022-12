Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto a Lecce, ed è stata soccorsa.

Auto sbanda e si ribalta: ferita una 22enne

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita a causa di un incidente ed è stata immediatamente soccorsa. La giovane ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata. L’incidente si è verificato sulla tangenziale di Lecce, all’altezza dello svincolo per Brindisi, verso mezzanotte e mezzo.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

La ragazza era alla guida della sua Lancia Y quando, per motivi da accertare, probabilmente complice l’asfalto bagnato, ha sbandato e il mezzo si è rovesciato. La giovane, immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco, è stata estratta dall’abitacolo e affidata alle cure del personale del 118. Dopo le prime medicazioni, è stata portata all’ospedale di Scorrano, dove è stata ricoverata, in condizioni non preoccupanti.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la rimozione della vettura.