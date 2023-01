Auto sfonda una ringhiera a Salerno, paura per il conducente dopo un urto violentissimo che ha ridotto il veicolo male e lo ha lasciato in bilico

Momenti di paura e tremendo urto che ha fatto sobbalzare tutti, un’auto sfonda una ringhiera a Salerno e si è temuto per le sorti del conducente.

Da quanto si apprende invece l’arrivo dei soccorritori per fortuna è stato inutile e la vittima non ha riportato ferite. I media locali, in particolare un puntuale resoconto di Salerno Today, spiegano che il brutto incidente stradale è avvenuto lungo via Benedetto Croce nel primo pomeriggio del 22 gennaio.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli operanti e mutuata dalle testate territoriali una vettura per cause da accertare, “è improvvisamente sbandata, finendo sul marciapiede e arrivando a sfondarne la ringhiera”.

Come spiegato dai media e per assoluta fortuna l’esito del sinistro non ha prodotto effetti severi sul conducente, soccorso solo per ovvia e doverosa prassi precauzionale.

Danni molto gravi alla vettura

Gravi invece i danni alla vettura coinvolta. Sul posto sono accorse a razzo le pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi del caso: gli agenti hanno messo la zona in sicurezza ed allertato l’ufficio competente in Comune. Si indaga, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e risalire quindi alle cause di un incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.