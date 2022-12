Terribile incidente stradale nella serata di giovedì 22 dicembre lungo la strada provinciale tra Fiorenzuola e Carpaneto.

Un’auto, con a bordo una mamma e quattro figli, si è ribaltata.

Un grave incidente si è verificato nella prima serata di giovedì 22 dicembre lungo la strada provinciale tra Fiorenzuola e Carpaneto, vicino al centro abitato San Protaso. Intorno alle 20.15, lungo il rettilineo, si sono scontrate frontalmente due automobili.

A bordo di una delle due, che poi si è ribaltata fuori strada, stavano viaggiando una donna di 38 anni con quattro bambini, di 13, 10, 9 e 3 anni. I primi soccorsi sono stati dati da un carabiniere della stazione di Carpaneto he stava transitando in quel momento libero dal servizio. Dopo poco sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Le condizioni della donna e dei bambini

I bambini sono stati estratti dai pompieri e affidati ai sanitari. Sono stati tutti trasportati in ambulanza all’ospedale di Piacenza. La donna è ricoverata in condizioni particolarmente serie. I bambini fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il conducente di 44 anni dell’altra macchina coinvolta è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Norm della Compagnia di Fiorenzuola.