Diara di Rivergaro (PC).

Incidente all’alba. Alle prime ore di oggi, giovedì 24 novembre 2022, una Wolkswagen Golf si è ribaltata lungo la Strada Statale 45. Due le persone a bordo, padre e figlio. Quest’ultimo, 31enne alla guida, è uscito illeso dall’incidente. Il padre è rimasto, invece, ferito, ed è in ospedale.

L’arrivo dei soccorsi

Lanciato l’allarme, ha subito acceso la sirena la squadra della Pubblica Assistenza Valnure, seguita sul luogo dell’incidente dai carabinieri di Rivergaro e i vigili del fuoco.

L’uomo ferito non è in pericolo di vita e non dovrebbe aver riportato lesioni gravi. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sul suo stato di salute, né sulla dinamica dell’incidente.

Due incidenti simili in Sardegna nelle ultime 48 ore

Tra Sennariolo e Cuglieri. Sempre lungo una strada statale e sempre nella mattinata, ieri un automobilista è rimasto ferito in un incidente che ha visto la sua Fiat Panda rovesciarsi e finire nella cunetta.

Anche qui, intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri insieme al personale medico e alla squadra del 118. L’altro ieri notte, invece, sempre in provincia di Oristano, un incidente ha interessanto un uomo e una giovane donna, al momento è ricoverata presso l’Ospedale San Martino della città.