Dramma in Massachusetts: un’auto si è improvvisamente schiantata contro un Apple Store situato a Hingham, provocando la morte di almeno una persona e 16 feriti.

A riferirlo è stato il procuratore distrettuale della contea di Plymouth, Tim Cruz.

Auto si schianta contro un Apple Store in Massachusetts: almeno una vittima e 16 feriti

Un’auto ha sfondato un Apple Store di Hingham, in Massachusetts, uccidendo una persona e ferendone sedici. Lo ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Plymouth Tim Cruz in una conferenza stampa, nella giornata di lunedì 21 novembre.

Intorno alle 10:45 ora locale, sono arrivate numerose chiamate al 911 per chiedere aiuto al Derby Street Shops, ha riferito Cruz.

La polizia e i vigili del fuoco di Hingham sono intervenuti poco dopo e hanno trovato diverse persone ferite all’interno dell’Apple Store, ha aggiunto il procuratore.

“È apparso un SUV di colore scuro, che ha attraversato a velocità indeterminata una… vetrata e ha colpito più persone. Le unità intervenute hanno trovato diversi pazienti feriti davanti al negozio e all’interno del negozio, compresi alcuni pazienti bloccati contro il muro dal veicolo”, ha invece spiegato il capo dei vigili del fuoco di Hingham Steve Murhpydurante la conferenza stampa.

🚨#BREAKING: Multiple injured after a vehicle crashed into an Apple Store ⁰

📌#Hingham l #MA ⁰⁰Dozens of emergency crews are responding to multiple people injured after a vehicle slams into Apple Store in store at Hingham MA. At least 10 people are reported injured currently pic.twitter.com/Cw81I3v2bm — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 21, 2022

Dinamiche dell’incidente

Sul luogo dell’incidente, sono intervenute sette autopompe e quattordici ambulanze per curare i feriti. Al momento, le autorità non stanno rilasciando i nomi delle vittime ferite in quanto stanno lavorando per avvisare i familiari.

Cruz, poi, ha spiegato che l’indagine sull’incidente stradale è “attiva” e in corso. “Per quanto riguarda l’operatore del veicolo a motore, stiamo indagando. Per quanto riguarda lo stato del veicolo a motore, lo stiamo esaminando”, ha dichiarato. Il procuratore ha anche rivelato che il conducente del veicolo non è stato portato in ospedale: “Mi risulta che non sia ancora stato portato in ospedale. In questo momento è con gli agenti di polizia”.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto quante persone fossero presenti all’interno dell’Apple Store quando l’auto ha sfondato il negozio, Cruz ha risposto: “È l’inizio di una settimana di vacanza. Ovviamente l’Apple Store è un luogo molto frequentato. È il lunedì di una settimana di vacanzaQuindi non so esattamente quante persone ci fossero all’interno, ma sono sicuro che lo scopriremo”.

Intanto, sul sito web di Apple, si legge che la sede di Derby Street a Hingham è attualmente chiusa: “Ci scusiamo per i disagi causati dalla chiusura di questo negozio. Fino a quando non riapriremo, vi preghiamo di prendere in considerazione l’utilizzo dei nostri servizi online”.