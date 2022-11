Auto si schianta contro un autobus e si ribalta: due feriti

L'auto si schianta contro un autobus e si ribalta in provincia di Brescia: due i feriti non gravi.

Un’auto si schianta contro un autobus e si ribalta.

È avvenuto questa mattina, 23 novembre, intorno alle 7:00 lungo via Volta, al confine tra Brescia e San Zeno Naviglio. Nello scontro non si registrano feriti gravi, un vero miracolo vista la dinamica e l’entità dell’incidente.

Auto si schianta contro un autobus

In base a quanto riferito dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, a seguito dello scontro con l’autobus di Arriva Italia, l’auto, una Ford, si è capovolta su un lato.

Fondamentali saranno ora i rilievi della polizia stradale di Brescia per capire la corretta dinamica dell’incidente.

Sul posto, a seguito dello scontro, immediato è stato l’intervento dei soccorritori che hanno fornito le cure del caso. Tra i passeggeri del bus soltanto un viaggiatore è stato trasportato in ospedale in codice verde per alcuni accertamenti. Anche l’automobilista ha riportato lievi ferite e traumi non di grave entità. Anche nel suo caso, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato deciso il trasferimento alla clinica Poliambulanza dove sarebbe al momento ricoverato in codice giallo.

Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico locale con code e rallentamenti che si sono formati durante le operazioni di soccorso dei feriti e di messa in sicurezza della zona.