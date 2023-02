Auto si schianta contro un furgone in sosta, muore un 85enne

Dramma della strada in Puglia con un’auto che all’improvviso si schianta contro un furgone in sosta, muore un 85enne.

Da quanto si apprende la tragedia è avvenuta a Taranto e per l’anziana vittima non c’è stato nulla da fare malgrado soccorsi tempestivi ed intervento rapido delle forze dell’ordine sul luogo del sinistro.

Auto si schianta contro un furgone in sosta

Ma cosa è successo? I media territoriali spiegano che un uomo di 85 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in viale Magna Grecia a Taranto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’anziano era a bordo della sua Fiat Panda e ad un certo punto, per cause che sono tutte da definire da parte degli operanti, il veicolo è andato a schiantarsi contro un furgone in sosta.

Presumibilmente il conducente deve aver avuto un malore, ma allo stato dell’arte è impossibile asseverarlo.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso in ospedale

Sta di fatto che la Panda è andata contro il grosso mezzo a velocità sostenuta dopo che l’85enne aveva perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un furgone in sosta. Sul posto è arrivata a razzo una unità del 118 locale che ha soccorso l’anziano, il quale però è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale.

Ad accorrere anche le pattuglie della Polizia locale di Taranto, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi ed ad avviare gli accertamenti per risalire a cause esatte e dinamiche del sinistro con esito fatale.