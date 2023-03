È morto dopo essere rimasto vittima di un incidente Manlio Salvatore Valenti, figlio dell’ex sindaco di Petrosino Biagio Valenti: l’auto dell’uomo si è improvvisamente schiantata contro un muro.

Auto si schianta contro un muro, morto il figlio dell’ex sindaco di Petrosino Biagio Valenti

Manlio Salvatore Valenti, 36 anni, si è spento nella mattinata di giovedì 30 marzo, dopo essere rimasto vittima di un incidente a Marsala. La vittima è deceduta a causa dei traumi riportati quando la sua auto si è improvvisamente schiantata contro un muro.

Nonostante i tentativi dei sanitari del 118 intervenuti sul luogo della tragedia, i paramedici non sono riusciti a rianimare l’uomo e non è stato possibile, infine, far altro se non dichiararne il decesso.

Il 36enne era figlio del medico ed ex sindaco di Petrosino, Biagio Valenti. Proprio per questo motivo, era particolarmente conosciuti sia a Marsala che a Petrosino.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine: si indaga sulla dinamica del sinistro

Gli agenti della polizia municipale che hanno raggiunto il posto insieme ai mezzi di soccorso stanno indagando al fine di determinare quale sia stata la dinamica del sinistro mortale. Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che Manlio Salvatore Valenti stesse guidando la sua Lancia Y grigia quando, mentre stata percorrendo via Vecchia Mazara, è uscito fuori strada.

Al momento, non è ancora noto per quale motivo la vettura avvia sbandato. Dopo essere uscito fuori strada, il 36enne si è schiantato frontalmente contro un muro di cinta in tufo.

Insieme a forze dell’ordine e soccorsi, sul luogo della tragedia si sono recati anche i vigili del fuoco.