Auto, Sifà aumenta l’offerta di rinoleggio usato in pronta consegna

(Adnkronos) – , Società di Noleggio a Lungo Termine del Gruppo Bper Banca fondata e guidata dall’ad Paolo Ghinolfi, incrementa la propria offerta di rinoleggio del proprio usato in pronta consegna, per supportare i propri clienti in questo momento di difficoltà che attraversa anche il settore dell’automotive tra crisi economica ed energetica oltre che di carenza di materie prime.

“Neanche il settore del noleggio è immune da rincari che si sono verificati, questi aumenti dei costi di listino da parte dei costruttori e la diminuzione delle scontistiche devono essere assorbiti dagli ultimi anelli della filiera, ovvero i noleggiatori e il cliente finale. Tuttavia l’offerta del noleggio resta in ogni caso appetibile, perché insieme al veicolo la rata mensile include i costi di gestione, come assicurazione e manutenzione, il bollo, rendendo quindi la cura dell’auto un pensiero in meno a carico del cliente.

Inoltre il Noleggio a Lungo Termine consente poi di sostituire la propria auto allo scadere del contratto, allineandosi di conseguenza a eventuali nuovi scenari di mercato”, spiega Paolo Ghinolfi.

L’offerta di Noleggio a Lungo Termine messa a disposizione dall’azienda è costruita su misura delle esigenze di mobilità di ogni singolo cliente, aziende, professionisti e privati. Per supportare dunque i propri Clienti in questo momento di difficoltà, Sifà ha incrementato la propria offerta di rinoleggio dell’usato in pronta consegna.

Tale servizio non solo garantisce un risparmio tangibile sul canone mensile di noleggio fino a circa il 20% rispetto al nuovo, ma risulta in linea con l’idea dell’azienda di creare un nuovo concetto di mobilità più sostenibile e rispettoso delle risorse ambientali.

Infatti, Sifà è pioniera di una mobilità sempre più green, sostenibile ed etica e, già dal 2019, ha promosso “”, un grande aggregatore di idee ispirato ai principi dell’economia circolare, con l’obiettivo principale di coinvolgere e federare, in un’ottica di sistema, tutti gli attori della filiera automotive in funzione di un uso più responsabile e virtuoso delle risorse.