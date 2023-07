Quale assicurazione serve per essere tutelati in caso di auto sotto gli alberi caduti? Tutti i dettagli su come ottenere il rimborso.

Cosa si deve fare nel caso in cui la propria auto dovesse finire sotto gli alberi e quale assicurazione serve per essere tutelati in caso di danni e ricevere un adeguato rimborso? La violenta ondata di maltempo che ha colpito regioni come la Lombardia e il Veneto sta provocando svarianti incidenti che culmina nella distruzione di vetture a causa della caduta di alberi. Tutti i dettagli su come gli automobilisti possono tutelarsi con polizze che coprono i danni provocati da eventi naturali.

Auto sotto gli alberi, quale assicurazione serve

Quando si tratta di assicurazioni per auto, c’è l’imbarazzo della scelta. Eppure, nell’enorme vastità dell’offerta che caratterizza il settore, è buona norma aggiungere alla RC – obbligatoria per legge – anche gli eventi naturali. Nello specifico, la dicitura della polizza a cui fare attenzione è spesso indicata come “garanzia per gli eventi naturali”. In questo modo, ci si può mettere al riparo dai danni causati da situazioni di maltempo analoghe a quelle che, nelle ultime ore, stanno devastando vaste aree della Lombardia e del Veneto.

L’obiettivo di queste polizze assicurative consiste nell’evitare che il proprietario della vettura debba affrontare un eccessivo esborso di denaro nel caso in cui il mezzo dovesse essere danneggiato da caduta di alberi, grandine, tempeste, alluvioni, frane o anche uragani.

In un simile scenario, però, bisogna fare attenzione all’importo della franchigia. Esistono casi in cui può essere abbastanza alto da coprire interamente il danno come, ad esempio, nel caso di parabrezza distrutto dalla grandine.

Esclusa l’RC obbligatoria, ogni tipologia di assicurazione presenta caratteristiche differenti e dipende dalla compagnia di riferimento. Per questo motivo, bisogna verificare attentamente quali eventi naturali sono inclusi nella polizza che si intende stipulare. La caduta degli alberi, infatti, potrebbe essere compresa oppure non prevista.

Costi, rimborso, differenze tra polizze e limitazioni

Nel caso in cui si dovesse essere vittima di un evento naturale, in prima battuta sarà necessario denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine e informare la propria assicurazione per accertare il danno mediante un perito. Per quanto concerne l’ufficialità dell’evento natura, questa è riconosciuta dai bollettini meteorologici e deve essere confermata da più di un proprietario.

È importante, poi, scattare fotografie prima e durante le operazioni svolte per liberare il veicolo dall’albero in modo tale da raccogliere documentazione sui dati riportati. Può essere determinante, ancora, raccogliere i nomi di eventuali testimoni.

Data la varietà del mercato delle assicurazioni, la polizza di eventi naturali da aggiungere all’RC auto obbligatoria può avere un costo annuale che spazia dai 40 ai 100 euro. Inoltre, anche se la legge non pone limiti alle auto per le quali può essere stipulata una simile polizza, le compagnie hanno l’abitudine di non assicurare auto troppo vecchie o, comunque, che non abbiano più di dieci anni.