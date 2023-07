Auto: Stellantis, per 2023 in miglioramento stime mercato europeo, +7%

Auto: Stellantis, per 2023 in miglioramento stime mercato europeo, +7%

Torino , 26 lug. - (Adnkronos) - Per l’intero 2023 Stellantis stima un miglioramento delle vendite di vetture in Europa, Medio Oriente e Africa dove le prospettive del gruppo prevedono un + 7% dal precedente +5%. Invariate invece le stime per Nord America -+5%, Sud America + 3%, India e Asia P...