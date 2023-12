Auto: Stellantis, per aumento produzione cancellare impatto euro 7 e tagliare costo energia**

Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Per una crescita della produzione in Italia "è necessario lavorare rapidamente per implementare quei fattori abilitanti che sono fondamentali" per il raggiungimento di tutti gli obiettivi. Lo ha sottolineato il responsabile di Corporate Affairs Italia, D...

Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – Per una crescita della produzione in Italia "è necessario lavorare rapidamente per implementare quei fattori abilitanti che sono fondamentali" per il raggiungimento di tutti gli obiettivi. Lo ha sottolineato il responsabile di Corporate Affairs Italia, Davide Mele, oggi a Roma, in occasione dell'insediamento del Tavolo per lo Sviluppo dell'Automotive al Mimit.

“Abbiamo presentato un piano condiviso con missioni specifiche per ogni stabilimento che porterà il Gruppo a produrre il più ampio portafoglio di veicoli degli ultimi 10 anni, ampliando l'offerta dei nostri 10 marchi per coprire altrettanti segmenti di mercato. Ma, come viene sottolineato nel piano di lavoro condiviso con il Ministero, per raggiungere gli obiettivi finali", ha aggiunto, "al di là del livello di performance di ogni impianto, sono cruciali una serie di fattori abilitanti specifici, come la cancellazione dell'impatto della normativa Euro 7 per la continuazione della produzione di modelli accessibili in Italia, gli incentivi adeguati per i clienti di veicoli elettrici per sostenere il mercato e lo sviluppo della rete di ricarica, e il miglioramento della competitività industriale di Stellantis e dei fornitori italiani, incluso il costo dell’energia".