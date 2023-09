Auto, storico sciopero in tre stabilimenti Usa di GM, Ford e Stellantis

Roma, 15 set. (askanews) – Negli Stati Uniti storico sciopero in tre stabilimenti di General Motors, Ford e Stellantis, proclamato dall’Uaw (United Auto Workers), il sindacato dei dipendenti delle case automobilistiche americane dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto.

I tre siti interessati dallo sciopero sono Wentzville in Missouri per Gm, Toledo in Ohio per Stellantis e Wayne nel Michigan per Ford. Coinvolti nella protesta circa 13mila lavoratori.

Il presidente degli United Auto Workers, Shawn Fain, poco prima della scadenza del contratto ha annunciato lo stop, dicendosi pronto ad allargare la mobilitazione. “Questa strategia terrà le aziende all’erta. Darà ai nostri negoziatori nazionali la massima leva e flessibilità nella contrattazione. E se dovremo andare fino in fondo, lo faremo. Tutto è sul tavolo”. “Dobbiamo dimostrare alle aziende che siete pronti a unirvi allo sciopero in piedi in qualsiasi momento. E dobbiamo dimostrare al mondo che la nostra è una lotta giusta”.

È la prima volta in 88 anni di storia del sindacato che viene lanciato uno sciopero negli impianti di tutte e tre le case automobilistiche americane contemporaneamente.