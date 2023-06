Cinque studenti delle superiori, che stavano andando a sostenere l’esame di Maturità, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Carbonia. Uno di loro è grave.

Auto di studenti che andavano a fare la maturità si ribalta: 5 feriti, uno grave

Cinque studenti delle scuole superiori, tra i 19 e i 20 anni, stavano andando a sostenere la prima prova dell’esame di maturità quando sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la strada statale 195, nel territorio comunale di Giba. L’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada per cause da accertare. I giovani sono rimasti feriti, uno di loro in modo grave, ma nessuno è in pericolo di vita. Si trovano negli ospedali Sarai e Brotzu. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

L’automobile si è ribaltata

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Giba, la Suzuki Ignis guidata da un 19enne è finita fuori strada e si è ribaltata. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. I ragazzi sono stati subito soccorsi e uno di loro è rimasto ferito in modo più grave. Tutti e cinque stavano andando a sostenere l’esame di maturità, che recupereranno nei prossimi mesi, appena le condizioni di salute glielo permetteranno.