Auto sulla folla a Berlino, un morto e 30 feriti: arrestato il conducente

Una persona è morta e circa trenta sono rimaste ferite a Berlino dopo che un'auto ha travolto la folla: il conducente è stato arrestato.

Paura a Berlino, dove un’auto è piombata sulla folla a Charlottenburg. nel cuore della città. Il primo bilancio riportato dai media parla di un morto e trenta feriti. Il conducente sarebbe stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Auto sulla folla a Berlino

I fatti si sono verificati intorno alle 10:30 di mercoledì 8 giugno 2022. Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe travolto decine di pedoni per poi schiantarsi davanti ad un grande magazzino in Rankestrasse. Il portavoce della polizia Thilo Cablitz, ha riferito che non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente e ha confermato che le autorità hanno arrestato il conducente del veicolo e avviato le indagini.

Decine i soccorritori sul posto, che hanno dovuto constatare la morte di una persona (di cui non sono ancora state diffuse le generalità) e il ferimento di altre trenta. Al momento non sono note le loro condizioni.

Auto sulla folla a Berlino: il precedente del 2016

La tragedia è avvenuta vicino alla zona in cui, nel 2016, il tunisino con legami con l’Isis Anis Amri aveva dirottato un camion, ucciso l’autista e fatto precipitare il mezzo in un affollato mercatino di Natale.

Il bilancio dell’aggressione era stata di 11 vittime e decine di feriti.