Auto sulla folla in Belgio durante il Carnevale, 6 morti

Milano, 20 mar. (askanews) – Un’auto è piombata sulla folla a Louvière, in Belgio, durante un corteo di Carnevale, uccidendo 6 persone e ferendone decine. A bordo due persone di 33 e 31 anni che sono state arrestate. Il sindaco Jacques Gobert ha annunciato di aver fermato il Carnevale. La tragedia è avvenuta alle 5 del mattino quando tradizione vuole che alcune persone vestite da maschere comiche chiamate Gilles girino in corteo per le strade.

Non sono state aperte indagini per terrorismo.