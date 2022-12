Un ragazzo di 17 anni stava viaggiando a bordo della sua bicicletta, in compagnia di un amico.

Improvvisamente un’automobile ha travolto entrambi i mezzi. Il giovane ha perso la vita nell’incidente.

Auto travolge bici: morto un 17enne

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 30 novembre, a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa.

Il giovane stava viaggiando a bordo della sua bicicletta, in compagnia di un amico, quando improvvisamente un’automobile ha investito entrambi. Per il 17enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il secondo ragazzo, suo amico, si trova ricoverato all’ospedale di Cona in gravi condizioni.

L’automobilista subito è scappato poi è tornato indietro

Dopo il terribile investimento, l’automobilista non si è fermato. Inizialmente è scappato, ma poco dopo è tornato indietro e si è presentato sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia locale, che ha avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.