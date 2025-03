Auto, Von der Leyen: "flessibilità", ok 3 anni per conformità su Co2

Bruxelles, 3 mar. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato maggior flessibilità per garantire che le case automobilistiche, in ritardo rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, non debbano pagare multe nel 2025 per non aver rispettato gli obiettivi di riduzione delle emissioni a causa del netto calo della domanda di auto elettriche.

Incontrando i rappresentanti delle aziende europee a Bruxelles, von der Leyen ha rivelato cosa verrà proposto dall’Esecutivo comunitario, ovvero di calcolare la conformità con l’obiettivo di riduzione su tre anni invece che sull’ultimo anno.

Von der Leyen ha parlato a un breve incontro stampa convocato per fare il punto sul “dialogo strategico” che si sta svolgendo dall’inizio di febbraio tra la Commissione e le parti interessate del settore dell’automotive, e che culminerà con la proposta di un Piano d’azione per il settore che l’Esecutivo Ue presenterà il 5 marzo.

Un argomento di cui si è discusso nel dialogo strategico, ha riferito la presidente della Commissione, “è la transizione verso una mobilità pulita. C’è una chiara richiesta di maggiore flessibilità sugli obiettivi riguardo alle emissioni di CO2. Come sappiamo, il principio chiave qui è l’equilibrio. Da un lato – ha rilevato – abbiamo bisogno di prevedibilità ed equità per i ‘first mover’, le imprese che hanno fatto i loro compiti a casa con successo”. “Ciò significa – ha sottolineato – che dobbiamo attenerci agli obiettivi concordati” riguardo al percorso di riduzione delle emissioni di CO2.

“Dall’altro lato – ha continuato von der Leyen – dobbiamo ascoltare le voci e le parti interessate che chiedono più pragmatismo in questi tempi difficili, e neutralità tecnologica, soprattutto quando si tratta degli obiettivi del 2025 e delle relative sanzioni in caso di non conformità”. “Per affrontare questo punto in modo equilibrato – ha annunciato la presidente della Commissione – proporrò un emendamento mirato al regolamento sugli standard di CO2 questo mese: invece della conformità annuale, le aziende avranno tre anni” per conformarsi.