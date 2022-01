Autoambulanza danneggiata a Trapani, l’ira dei parenti del defunto

Autoambulanza danneggiata a Trapani. I parenti del defunto si scagliano contro il mezzo di soccorso, il dolore li ha accecati.

Autoambulanza danneggiata a Trapani, i parenti del defunto sono stati accecati dalla rabbia per la tragica perdita. L’atto di vandalismo ha avuto luogo in via Catalano, nella città siciliana.

Autoambulanza danneggiata a Trapani

In soli 9 minuti dalla chiamata d’emergenza, un’autoambulanza è accorsa in via Catalano, a Trapani per soccorrere un uomo di 61 anni colto da malore.

Vani putroppo i tentativi di rianimarlo, poco dopo l’arrivo degli operatori del 118 l’uomo è deceduto.

Alcuni parenti, presenti sul posto nell’attesa dei soccorsi, accecati dalla rabbia si sono scagliati contro l’autoamublanza mandando in frantumi il parabrezza e danneggiandola profondamente.

Trapani, danneggiata autoambulanza: “Incomprensibile violenza”

“E’ l’ennesimo episodio di incomprensibile violenza”, hanno dichiarato alcuni portavoce del Mud 118, associazione di categoria che assiste i dipendenti, “Noi prestiamo servizio e veniamo aggrediti.

Comprendiamo il dolore per i familiari, ma non accettiamo simili azioni che condanniamo con forza. Non è la prima volta che denunciamo questi episodi ma ci sentiamo ad oggi come degli urlatori della valle dell’eco”.

Trapani, danneggiata autoambulanza: denuncia ai parenti

Gli ambulanzieri hanno subito allertato i carabinieri, che sono giunti sul posto per riportare la calma e sedare gli animi dei parenti colti da un attacco d’ira. Essendo presenti telecamere di sorveglianza a bordo dell’autoambulanza, le autorità hanno potuto chiaramente identificare tutti i responsabili del danneggiamento e provvedere così a denunciarli.