Roma, 13 mar. (askanews) – Un pullman con a bordo cittadini ucraini si è rovesciato sulla A14 all’altezza di Cesena, per cause ancora da accertare. Il mezzo, proveniente dall’Ucraina e diretto a Pescara, si è ribaltato sull’autostrada all’alba. In seguito all’incidente ha perso la vita una donna di 32 anni, mentre alcuni feriti, non gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Cesena.

(IMMAGINI DEI VIGILI DEL FUOCO)