In Perù un autobus esce fuori strada e uccide almeno 20 persone. A bordo della vettura c’erano decine di passeggeri che viaggiavano per andare a esprimere il proprio voto per le elezioni generali nei luoghi di origine.

Perù, autobus fuori strada

Nella provincia peruviava di Sihuas, nella regione di Ancash, lunedì 12 aprile, un autobus di linea che trasportava passeggeri ha perso il controllo del mezzo esi è ribaltato. È uscito fuori strada e si è capovolto, uccidendo 20 persone. Almeno altre 14 sono rimaste ferite nell’incidente. La vettura, uscita dalla sua traettoria all’altezza di Paromba, si è capovolta più volte su se stessa, non lasciando scampo alle vittime che hanno perso la vita sul colpo.

A rendere nota la tragedia è stata la radio Rpp di Lima. L’autobus di linea era della compagnia di viaggio Fama Tours. A bordo aveva decine di passeggeri che si stavano recando a votare per le elezioni generali nei propri luoghi di origine. Il veicolo avrebbe dovuto fare tappa a Chimbote e poi si sarebbe dovuto dirigere verso la capitale Lima, attraversando Huanchayllo e Parobamba. Proprio a quest’altezza è avvenuto l’incidente e l’impatto in cui sono morti alcuni dei passeggeri.

Uccide 20 persone, indagato l’autista

Le cause che hanno portato al tragico incidente sono ancora da chiarire. Secondo i primi accertamenti, svolti falla polizia stradale sul posto, si potrebbe trattare di un errore dell’autista. L’uomo probabilmente stava guidando a una velocità troppo alta, non consentita in quelle strade.

Sono 20 le vittime dell’incidente al momento: 18 sono decedute durante l’impatto, le altre due persone, invece, sono morte in ospedale a cause delle gravi ferite riportate durante lo scontro con l’autobus.