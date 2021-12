Autobus in fiamme a Ca’ di David: vigili del fuoco sul posto e traffico in tilt

A Ca' di David, frazione del comune di Verona, un autobus ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il traffico al momento è in t

A Ca’ di David, frazione del comune di Verona, un autobus ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e al momento il traffico è in tilt. Il mezzo Atv, alimentato a metano, si trovava alla fermata in strada, quando ha iniziato ad andare a fuoco

Autobus in fiamme a Ca’ di David: vigili del fuoco sul posto

In una frazione di Verona, precisamente a Ca’ di David, in piazza Roma, ha improvvisamente preso fuoco un autobus. Sono stati attimi di grande paura, avvenuti questa mattina, martedì 7 dicembre. Un incendio si è sviluppato improvvisamente su un autobus pieno di passeggeri. La tensione si è placata con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente, cercando di riportare la calma in piazza Roma e di fermare le fiamme.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Autobus in fiamme a Ca’ di David: la reazione dell’autista

Il mezzo Atv, alimentato a metano, era fermo ad una fermata in strada quando improvvisamente ha iniziato ad andare a fuoco. L’incendio si è sviluppato in poco tempo, ma l’autista ha prontamente reagito. Ha fatto scendere tutti i passeggeri e ha allertato i vigili del fuoco. Erano circa le 8.15 di questa mattina.

I pompieri sono arrivati sul posto con una squadra e due autobotti da Verona.

Autobus in fiamme a Ca’ di David: traffico in tilt

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto, dopo la segnalazione. Hanno preso il via le operazioni di spegnimento e di bonifica, che hanno costretto la Polizia Locale a bloccare il traffico su via Forte tomba, per consentire lo svolgimento delle operazioni. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Al momento il traffico è in tilt.