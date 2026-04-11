Autogrill e Fondazione Qualivita presentano "Origini Edition"

Roma, 11 apr. (askanews) – Autogrill, parte di Avolta, e Fondazione Qualivita, hanno presentato presso la sede di Roma della FIPE-Confcommercio “Origini Edition”, iniziativa volta a promuovere i prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) in tutta la rete Autogrill. Un progetto che permette di avvicinare gli ingredienti italiani certificati e i Consorzi che li producono, ai viaggiatori delle principali tratte stradali.

Ne ha parlato Mauro Rosati, Direttore di Fondazione Qualivita: “La caratteristica di questa piattaforma la riassumo in quattro parole. La prima è la cura, il fatto che questi prodotti sono prodotti DOP e IGP trattati con grande cura. La seconda caratteristica è la coerenza. Perché con la coerenza? Attraverso un’informazione coerente, si riesce a dare anche una giusta educazione al consumatore.

Poi c’è la continuità, non è un’iniziativa spot, ma prevede un ampio paniere di prodotti e di ricette. E, infine, la cosa che a noi ci riguardava più da vicino: la partecipazione dei consorzi di tutela”. Fondamentale il supporto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e di FIPE, specialmente nella figura del ministro Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato la ricettività di Autogrill e Avolta, le cui scelte sono premiate dai consumatori in Italia e nei mercati globali. Lo si vede nella gestione di Aeroporti di Roma, ufficialmente riconosciuto come il miglior scalo d’Europa.”Noi abbiamo una percezione delle cose un po’ distorta tra virgolette, perché siamo immersi nel bello, nel buono, nella qualità e non ci rendiamo conto di quanto per gli altri sia straordinariamente suggestivo leggere il marchio Made in Italy. Non significa solo fatto in Italia, significa bello, buono, di qualità, da comprare e per fortuna riuscire ad avere una rete vendita così importante, come il sistema di ristorazione in ogni nazione, permette a noi di vendere meglio e agli altri di vivere meglio” ha dichiarato Lollobrigida.Un progetto che si inserisce nel percorso di valorizzazione della Cucina Italiana e che vede Autogrill, consolidare il proprio ruolo di ambasciatore del Made in Italy. A tal proposito ha parlato Massimiliano Santoro, CEO di Italy Avolta: “È un progetto che parte sull’Italia, quindi inizialmente è un’offerta che riguarderà soltanto i punti vendita italiani, ma non per questo non guarderà all’estero e al mondo. I nostri punti vendita sono punti vendita che vengono frequentati ogni anno da milioni di stranieri, che scelgono l’Italia come destinazione ed è anche a loro che stiamo pensando nel delineare questa proposta con l’obiettivo di creare una connessione vera con i territori che vengono visitati”.Il progetto debutta con una collezione esclusiva. Si parte con il nuovo panino Carpegna 1463, che celebra l’incontro tra il Prosciutto di Carpegna DOP, la Burrata di Andria IGP e l’olio EVO Terra di Bari DOP, simboli di maestria artigianale del Centro e del Sud Italia. Una volontà ulteriore di valorizzare l’eccellenza dei produttori italiani, offrendo un palcoscenico unico sia ai Consorzi più consolidati sia alle realtà emergenti.