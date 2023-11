Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri quando da poco erano passate le ore 23. Un’automobile ha investito una bicicletta sulla Saronno-Monza in via Roma poco prima dell’incrocio con via Cavour e via Pelizzoni. Lo scontro è risultato essere fatale per il ciclista 42enne alla guida della due ruote.

Incidente sulla Saronno-Monza: morto un ciclista

Tragedia a Solaro, dove in via Roma, sul tratto di strada cittadino della Statale 527 conosciuto come la Saronno-Monza, un ciclista di 42 anni è stato investito e ucciso da un’automobile che lo ha falciato in pieno. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in una dinamica ancora tutta da verificare. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che l’auto che ha travolto la bicicletta fosse una Mercedes.

Incidente sulla Saronno-Monza: i soccorsi

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto pronti a fornire le cure del caso al ciclista si sono accorti che ormai era troppo tardi. Il 42enne sudamericano, infatti, era gà morto e i sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare il suo avvenuto decesso. I poliziotti della compagnia di Rho hanno effettuato tutti i rilievi del caso, spetterà a loro chiarire meglio la dinamica di quanto accaduto.