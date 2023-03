Automobilismo: 1000 Miglia torna in Campania per seconda edizione di Sorrento Roads

Automobilismo: 1000 Miglia torna in Campania per seconda edizione di Sorrento...

Sorrento, 29 mar. – (Adnkronos) – Tutto è pronto per la seconda edizione di Sorrento Roads by 1000 Miglia, l’evento che da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile porterà la Freccia Rossa dal Golfo di Sorrento al Golfo di Napoli, nell’immensità della Reggia di Caserta e fra le ripide scogliere della Costiera Amalfitana, che fra i suoi agrumeti nasconde scorci di unica bellezza, resi ancor più particolari dai colori del mare e delle montagne. Saranno trentacinque le auto al via, dalla BMW 328 del 1938 a modelli diversi di Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet e Ferrari. Gli equipaggi italiani saranno tredici ma, a testimonianza della crescente popolarità del format Roads by 1000 Miglia, numerosi saranno driver e navigatori belgi, tedeschi, olandesi, britannici e svizzeri.

Venerdì 31 marzo sarà la giornata dedicata alla gara di regolarità, con i concorrenti chiamati a misurarsi con quattro blocchi di Prove Cronometrate: il primo sulla sponda sudorientale del Golfo di Napoli, il secondo nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e valido per il Trofeo Cento Anni dell’Aeronautica Militare, il terzo sui Monti Lattari e per finire quello di Priora sulla via del ritorno a Sorrento. I Controlli Timbro saranno invece a Maiori, a segnare l’arrivo in Costiera Amalfitana, e a Sant’Agata dei Due Golfi, con vista sulle baie di Napoli e Salerno. Sabato 1 aprile inizierà con l’esposizione delle vetture in Piazza Veniero, nel pieno centro storico di Sorrento: le affascinanti livree che abbracciano oltre ottant’anni di storia dell’automobile saranno esposte al pubblico e al voto della giuria popolare chiamata a eleggere le due preferite, una storica e una moderna (post 1980).

Nel corso della mattinata le eccellenze gastronomiche ed artistiche locali delizieranno i partecipanti che potranno godere di una dimostrazione sull’arte autoctona di lavorazione del latte e di una visita al Museo Correale. Con la seconda edizione del Trofeo Città di Sorrento, sfide 1 vs 1 di regolarità al centesimo di secondo sulla passeggiata di Corso Italia, si concluderà l’attività sportiva della manifestazione: l’equipaggio vincitore otterrà la garanzia di partecipazione a Coppa delle Alpi 2024, così come il primo classificato assoluto che riceverà anche una coppia di orologi Chopard 1000 Miglia edizione limitata Sorrento Roads.