Automobilismo: Mille Miglia Green Talk, giovedì 8 giugno si discute sul futuro della mobilità

Brescia, 23 mag. - (Adnkronos) - Una diretta streaming, giovedì 8 giugno dalle 10.00 alle 13.00, per provare a capire quale sarà il futuro della mobilità insieme ai protagonisti della politica, dell’economia e della ricerca. Torna, per il quinto anno consecutivo il 1000 Mi...

Brescia, 23 mag. – (Adnkronos) – Una diretta streaming, giovedì 8 giugno dalle 10.00 alle 13.00, per provare a capire quale sarà il futuro della mobilità insieme ai protagonisti della politica, dell’economia e della ricerca. Torna, per il quinto anno consecutivo il 1000 Miglia Green Talk, l’iniziativa realizzata da 1000 Miglia per raccontare la filiera europea della mobilità sostenibile e le sfide – tecnologiche, sociali ed economiche – che la attendono dopo il via libera del Parlamento europeo alla strategia dell'Ue per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Intervistati da Massimiliano Del Barba, giornalista del Corriere della Sera, si alterneranno sul palco politici, imprenditori e studiosi chiamati a raccontare la loro visione del futuro. Cinque i panel tematici: la politica e l’industria a confronto per provare a sostenere insieme il modello della neutralità tecnologica nel conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, la sfida della riconversione industriale del comparto automotive, la necessità di nuove competenze per rispondere alle esigenze del cambiamento e, poi, ancora, i nuovi bisogni di mobilità emersi dopo l’emergenza sanitaria e le tecnologie alternative all’elettrico che si stanno affacciando sul mercato, dall’idrogeno ai carburanti di sintesi.

Molti, come accennato, gli ospiti che parteciperanno all’evento: dal presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta al presidente dell’Automobile Club Brescia Aldo Bonomi, dalla presidente di 1000 Miglia Srl Beatrice Saottini al presidente nazionale dell’Automobile Club Angelo Sticchi Damiani, dagli europarlamentari Patrizia Toia (Pd), Oscar Lancini (Lega) e Maria Angela Danzì (M5S) agli imprenditori Andrea Dell’Orto (Dell’Orto), Paride Saleri (Omb Saleri), Benjamin Cuyt (P1 Fuels) e Roberto Vavassori (Brembo), ai professionisti del settore Federico Brivio (Bosch), Stefano Guerra (Streparava), Luca Marasco (Eptalex) e Saverio Gaboardi (Cluster Lombardo Mobilità), fino ai protagonisti della formazione Davide Zucchetti (Randstad), Giuseppe Colosio (Its Rmb) e Sergio Savaresi (Politecnico di Milano). “Il Green Talk rappresenta la volontà di affrontare in modo propositivo e concreto un tema cruciale per il nostro futuro, come è quello dello sviluppo sostenibile visto come un’opportunità irrinunciabile”, dice Alberto Piantoni, Ad di 1000 Miglia Srl.