Roma, 25 nov. – (Adnkronos) – "Per l'anno prossimo devo scegliere tra 2-3 campionati diversi ma non ho ancora deciso". Così Valentino Rossi in merito al suo futuro agonistico che sarà con le 4 ruote. "Intanto la settimana prossima ci sarà la gara che organizziamo al Ranch con un sacco di piloti fortissimi, poi l'otto gennaio correremo con la Ferrari ad Abu Dhabi".