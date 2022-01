Automobilismo: Rossi svela il suo futuro, correrà con Audi nel GT World Challenge Europe

Roma, 13 gen. – (Adnkronos) – Valentino Rossi ha rotto gli indugi e ha annunciato il suo futuro sulle quattro ruote. Il 42enne pesarese ha scelto di firmare con il team Wrt Audi per competere nell’intera stagione 2022 del campionato Fanatec GT World Challenge Europe, tra le serie di riferimento per le vetture a ruote coperte di classe GT3.

Il 9 volte iridato nel motomondiale sarà al via della stagione al volante dell’Audi R8 Lms, concorrendo per il titolo assoluto, e partecipando sia alla Endurance Cup sia alla Sprint Cup.

“Sono felice di entrare a far parte del team Wrt per l’intero programma del Fanatec GT World Challenge Europe powered by Aws, promosso da Sro Motorsports – ha detto Rossi -. Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di automobilismo e che sono sempre stato attratto dall’idea delle corse con le quattro ruote una volta terminata la carriera in MotoGP.

Ora sono completamente libero e potrò dedicarmi a tempo pieno a questo programma di corse di alto livello con un approccio professionale. Il team Wrt è perfetto per quello che stavo cercando e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.