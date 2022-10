Automobilista parcheggia in autostrada sulla corsia di sorpasso e si addormenta

In Abruzzo un ragazzo si addormenta in autostrada. Con molta tranquillità, il giovane, parcheggia prima l'auto in corsia di sorpasso.

In provincia di Teramo un giovane ha parcheggiato la macchina sulla corsia di sorpasso e si è addorementato. Fortunatamente non ci sono stati incidenti e il ragazzo sta bene. È stato necessario l’intervento della polizia stradale.

La vicenda, come si apprende da Today, è accaduta la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022, sulla carreggiata Ovest dell’A24, direzione Roma, nelle vicinanze del casello autostradale di Colledara, in provincia di Teramo. A notare la vettura ferma e a fari spenti sull’autostrada è stata una pattuglia della polizia stradale che è immediatamente intervenuta con l’aiuto degli ausiliari della viabilità.

Non è stato semplice spostare il veicolo sulla corsia più a destra fino a quella d’emergenza, ma grazie alla forza congiunta di polizia ed ausiliari si è risolto tutto per il meglio.

Fortuna ha voluto che nessuno sia rimasto ferito e non ci siano stati sinistri a causa del veicolo parcheggiato sull’autostrada. Dopo aver svegliato il conducente dell’auto, gli agenti di polizia lo hanno sottoposto ad alcol test scoprendo che era ubriaco. È scattata subito la sanzione per guida in stato d’ebbrezza e la macchina è stata sequestrata.