Automotive, Casonato (Agenzia Italia): fiscalità di vantaggio

Roma, 28 feb. (askanews) – “Gli incentivi del governo sono una leva per il ricambio del parco auto italiano, attualmente molto vecchio e inquinante. Ma servirebbe una riforma strutturale della fiscalità collegata in particolare alle aziende, che sono il vero driver della transizione energetica. Da un lato è necessario aumentare il reddito delle famiglie, dall’altro puntare su una nuova concezione di utilizzo dell’auto, premiando il noleggio e il leasing. Si consideri che negli ultimi 20 anni il reddito medio degli italiani è cresciuto del 9%, mentre il valore delle auto ha registrato un incremento del 50-60%: è evidente che il tradizionale acquisto di un’auto, che tra l’altro è un bene durevole, non è di visione”, lo ha detto questa mattina Alessio Casonato, direttore commerciale di Agenzia Italia, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Un’idea interessante – ha aggiunto – può essere quella di incentivare le aziende a offrire scontistiche sulle auto con il welfare aziendale, come si fa all’estero. Le aziende sono le vere artefici della transizione green, non le famiglie, perché hanno obblighi normativi e policy ESG, e stanno sostenendo grandi investimenti anche sulle nuove motorizzazioni, per questo serve una fiscalità di vantaggio a loro supporto”.