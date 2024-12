Automotive, Urso: il lavoro principale va fatto in Europa, noi pionieri

Roma, 14 dic. (askanews) – “Il lavoro principale va fatto in Europa come dimostra che siano vicine al collasso tutte le case automobilistiche europee che annunciano come un bollettino di guerra il licenziamento di decine di migliaia di persone”: lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del suo intervento ad Atreju, aggiungendo: ” Per primo ci siamo mossi presentando al Consiglio Competitività un paper insieme ad altri sei paesi che ha avuto l’adesione di altri 8 paesi quindi un’ampia maggioranza che chiede con noi la revisione delle regole del Green Deal per raggiungere davvero in modo competitivo e sostenibile l’obbiettivo del 2035, cioè la piena decarbonizzazione”.