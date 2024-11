Autonomia, A. Fontana: indignato se anche Fi contrasta riforma

Milano, 25 nov. (askanews) – “Oggi a Emiliano e Cirio dirò che sono indignato perché sull’Autonomia si sono raccontate tante bugie e che sono indignato per il fatto che si sia cercato di modificare l’opinione della nostra gente. Sono indignato che per interesse politico si stia cercando di contrastare una riforma che favorisce non la Lombardia ma tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che oggi avrà un dibattito con Cirio ed Emiliano nell’ambito di Italia Direzione Nord. All’osservazione dei cronisti che anche Forza Italia è critica nei confronti della riforma, Fontana replica: “sono indignato anche con loro se la pensano così”.

Quanto ad una possibile battuta d’arresto sulla riforma, “C’è un nuovo ripensamento e si seguiranno queste indicazioni. Ma finché non si legge bene la sentenza sono tutte supposizioni. Apparentemente sembra semplicemente che si modifichino alcune modalità operative”.