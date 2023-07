Autonomia: Alfieri (Pd), 'maggioranza mette per iscritto baratto con elezione diretta presidente'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo avuto la conferma delle divisioni, evidenti, che ci sono nella maggioranza. Ignorando gli accordi che erano stati presi in conferenza dei capigruppo al Senato, la destra, su insistenza della Lega, ha presentato un odg alla mozione sull’autonomia differenziata presentata dalle opposizioni che sancisce e impone il baratto evidente tra approvazione del ddl Calderoli sull’autonomia e la riforma costituzionale per l’elezione diretta del presidente". Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Pd per le Riforme e il Pnrr.

"È tutto nero su bianco – continua -. L’odg infatti impegna il Senato ‘ad approvare il disegno di legge A.S.615 in materia di autonomia differenziata in tempi rapidi, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte di modifica condivise nel corso dell’esame in commissione, nell’ambito delle riforme costituzionali, previste nell’accordo di programma di governo votato dagli italiani, incluso quella volta a realizzare la massima forma di democrazia attraverso l’espressione diretta della volontà popolare’". "È evidente che questa maggioranza è costretta a mettere per iscritto accordi che farebbero fatica a essere rispettati. Più voto di scambio di così…", conclude Alfieri.