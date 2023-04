Autonomia: Calderoli, 'approvazione entro 2023, per Lep tempo necessario senza fughe in avanti'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Entro fine anno" si arriverà all'approvazione del ddl sull'autonomia. Lo dice il ministro Roberto Calderoli, ospite di 'Sky live in Napoli'. Quanto alla definizione dei Lep, "le materie -ha spiegato il ministro- sono 23, se entro la fine dell'anno dovessimo arrivare anche solo a 15, a non completarle, l'importante che si cominci a fare questa stesura, dopo di che se ci sarà bisogno di qualche mese in più si proseguirà. Il problema è prima di tutto partire e comunque nessuna funzione potrà essere trasferita se non dopo che sono stati individuati i livelli essenziali e relativi costi e fabbisogni. Quindi nessun rischio di fuga in avanti, ma un lavoro complesso, ma serie e determinato".

"Nessuno vuol dividere quello che purtroppo è già diviso -ha detto ancora Calderoli- si tratta, proprio attraverso la ricostruzione di quelli che sono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti, di poter dire che tutti i territori ne hanno diritto. Se c'è un principio che garantisce diritti a tutti i territori è proprio questa legge e non il contrario".