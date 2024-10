Autonomia: Calderoli, 'attuo Costituzione sulla quale ho giurato'**

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Intendo dare attuazione, perché su quello ho giurato, alla Costituzione e quindi se in Costituzione ci sono gli articoli 116, 107 e il 119 io credo che debbano essere attuati così come la legge 86". Lo ha affermato il ministro per gli Affari region...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Intendo dare attuazione, perché su quello ho giurato, alla Costituzione e quindi se in Costituzione ci sono gli articoli 116, 107 e il 119 io credo che debbano essere attuati così come la legge 86". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, intervenendo alla Camera in occasione della discussione della mozione sull'autonomia differenziata presentata dal capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri.

"Il collegamento alla manovra di bilancio -ha aggiunto- purtroppo non è merito mio, purtroppo sono stato preceduto dall'allora ministro Boccia e da tutti coloro l'hanno seguito negli anni successivi, quindi io non ho fatto che replicare tutto quello che aveva fatto il ministro Boccia e la ministra che è venuta dopo di lui".