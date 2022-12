Autonomia: Calderoli, 'commissario per Lep se cabina regia fallisce ma non sarò io'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - É previsto "un espresso meccanismo per reagire a ritardi e inefficienze, prefigurando l’affidamento delle attività eventualmente non completate" dalla cabina di regia per la definizione dei Lep "a un commissario, con rimessione al decre...

Roma, 15 dic.

(Adnkronos) – É previsto "un espresso meccanismo per reagire a ritardi e inefficienze, prefigurando l’affidamento delle attività eventualmente non completate" dalla cabina di regia per la definizione dei Lep "a un commissario, con rimessione al decreto di nomina dell’individuazione degli specifici compiti e poteri". Lo ha spiegato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, illustrando le linee programmatiche del suo dicastero in commissione Affari costituzionali della Camera.

"Una cosa è certa -ha aggiunto in sede di replica- quando ho pensato al commissario non penso a me.

Se dovessi indicare me stesso che sono membro di quella cabina di regia e dovessi arrivare ad un insuccesso ci metterei di tutto meno che chi è arrivato ad un insuccesso. Spero che sia solo una minaccia quella del commissariamento, però voglio che si inizi a fare qualcosa".