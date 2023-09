Autonomia: Calderoli incontra presidente commissione Questioni regionali

Roma, 21 set. (Adnkronos) - “È stato un confronto cordiale e proficuo, incentrato sui diversi temi che ci troveremo ad affrontare insieme e sulle attività che ci vedranno collaborare. Un’occasione utile anche per ribadire il nostro impegno condiviso per un raccordo efficien...

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “È stato un confronto cordiale e proficuo, incentrato sui diversi temi che ci troveremo ad affrontare insieme e sulle attività che ci vedranno collaborare. Un’occasione utile anche per ribadire il nostro impegno condiviso per un raccordo efficiente ed efficace tra Governo, Parlamento e le Regioni". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, dopo aver incontrato il presidente della commissione bicamerale per le Questioni regionali, Francesco Silvestro, organismo che "svolge un ruolo di raccordo importante in questo senso, con competenze in merito agli affari regionali e in genere alle questioni che interessano le autonomie territoriali".

"Abbiamo inoltre fatto il punto -spiega il ministro- sul percorso intrapreso dall’autonomia differenziata in Senato e sui prossimi passaggi in Parlamento, trovandoci d’accordo sulle potenzialità della riforma ed i benefici che potrà portare sia in un’ottica di riduzione dei divari che nel garantire al Paese un modello di governo basato su trasparenza, responsabilità e buona amministrazione”.